Тука потребовал от Киева не заигрывать с венгерскими властями

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что Киев не должен «заигрывать» с венгерскими властями, которые «грубо попирают» украинские законы.

Комментируя ситуацию с выдачей венгерских паспортов на Украине, он заявил, что об этом было известно давно. «Несколько месяцев назад я говорил о «ползучей сепаратизации» в Закарпатье», – написал он в Facebook.

По его словам, реакции со стороны властей практически не было.

Также он высказался за то, чтобы выслать консула Венгрии, который занимался выдачей паспортов.

«Есть сомнения ?! Дипломат грубо нарушает нормы поведения и должен быть наказан за это! Хватит заигрывать с венгерскими властями, которые публично грубо попирают законы Украины! Осознавая нарушение закона, власти Венгрии не извинилась, не предложили поиска пути к пониманию. Венгерские власти начали фактически шантажировать Украину. Реакция на действия шантажиста должна быть однозначной: все дипломатические учреждения, действующие на территории Украины, должны придерживаться украинского законодательства!» – заявил Тука.

Он добавил, что Верховная рада должна принять «законный механизм реагирования государства» на такие действия граждан.

«Мы уже имеем много примеров из собственной истории, свидетельствующие о том, что замалчивание властями той или иной проблемы приводит лишь к возникновению очередного кризиса», – отметил он, вспомнив ситуацию с Крымом, блокаду «имени Семенченко» и т.д. Позицию власти он назвал «импотентной».

Ранее в Закарпатье разгорелся скандал из-за того, что в приграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта, при этом призывая их не сообщать об это украинским властям.

В пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Закарпатье является рискованным регионом с точки зрения возможного отделения и перехода в состав другой страны.