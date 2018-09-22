Российские военные зафиксировали обстрелы с позиций протурецких боевиков

Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что наблюдатели зафиксировали многочисленные обстрелы провинций Латакия и Алеппо со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации, а также с позиций Свободной сирийской армии в районе города Эль-Баб.

Генерал уточнил, что с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб, зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо, передает ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэсклации.

«Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Айн-эль-Кантара, Сафсафа, позиций правительственных сил в районе горы Али-Абу (трижды) в провинции Латакия, районов Эль-Халидия, Маканис- эд-Дувайри, квартала научно-исследовательского института в городе Алеппо», – рассказал Савченко.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Дамаск до сих пор не начал операцию в «заповеднике гоблинов», а также о новой «русско-турецкой границе», которую прочертили в Идлибе президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.