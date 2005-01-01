Памфилова высказала предположение о причине снятия главы Хакасии с выборов

Взгляд
21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 21:43  |  vz.ru
Разделы

Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
Перейти а раздел…

Должен ли был Асад извиниться перед Путиным

Владимир Путин и Башар Асад за последние три года встречались пять разФото: Kremlin Pool/Zuma/ТАСС
Соболезнования по поводу гибели российского Ил-20 немедленно выразили даже западные страны, а вот президент Сирии с этим явно не торопился. Стоит ли упрекать в этом Башара Асада, нужно ли требовать от него еще и извинений – и есть ли тайный смысл в ответной реакции Москвы? Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника – «Санкт-Петербурга»Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта? Подробности...
Перейти а раздел…

Как скажется смерть президента Вьетнама на отношениях с Россией

Чан Дай Куанг прилагал все усилия для еще большего сближения с РоссиейФото: imago stock&people/Global Look Press
Во Вьетнаме на 62-м году жизни от редкого вирусного заболевания скончался президент страны Чан Дай Куанг. Он всю жизнь проработал «чекистом», пост главы государства занимал лишь два года, однако внес большой вклад в укрепление вьетнамско-российских отношений. Могут ли смертью Куанга воспользоваться те, кто хотел бы раскола между Ханоем и Москвой? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Мифы и реальное значение Куликовской битвы

Егор Холмогоров, Публицист
Нелюбовь к Дмитрию Донскому является иррациональной чертой многих историков. Создателя Московского великодержавия пытаются извалять в грязи, объявляя то «деспотом», то «трусом», то недальновидным политиком. Подробности...

США граничат с Мексикой, а Россия – с Богом

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Европейцы, научившиеся жить друг с другом, не нарушают границы собственных загончиков, поскольку отчетливо их осознают. Но русский человек безмерен – ему нужно все. Потому он никак не может принять какую-либо границу. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Меркель больше не канцлер всех немцев

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Единственный политик из всех немецких – глава политического сыска Ганс-Георг Маасен – посмел публично усомниться в правдивости мадам Меркель. И понеслось. Если вы думаете про поздний брежневизм, то я про ранний сталинизм. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

    Обсуждение: 9 комментариев

    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Памфилова высказала предположение о причине снятия главы Хакасии с выборов
          Нетаньяху дал указание по итогам визита главкома ВВС Израиля в МосквуЛондон заявил об «акте агрессии» РоссииЖириновский опроверг слухи о ПоклонскойКиев собрался лишить русский язык особого статуса в Донецкой области
          Определен самый безопасный город мираВ ЕС встревожились из-за ситуации вокруг Азовского моряВ магазине в Донецке прогремел взрывРоссия намерена занять нишу американских товаров на китайском рынке
          Глава Хакасии снялся с выборов губернатораКиев признал риск отделения Закарпатья от УкраиныХодаковский заявил о невозможности выехать из России в ДНРБанда «АУЕ» избила семью петербуржца

          Главная тема


          Смог ли Израиль доказать свою невиновность в гибели Ил-20

          Дипломатическая торговля


          Климкин предложил два варианта выхода из скандала с Венгрией

          Европейское единство


          Мэй: Переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик

          поиск доказательств


          Познер рассказал, зачем ездил в Солсбери

          Видео

          Доходы сварщиков, слесарей и электриков уже превышают «офисные» зарплаты. В России переизбыток юристов, экономистов и управленцев. В дефиците – инженерные и рабочие профессии

          Армия и вооружения


          Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

          после катастрофы


          Должен ли был Асад извиниться перед Путиным

          Историческая память


          Латвия борется с «советским мифом» о «детском концлагере»

          территория ссср


          Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

          право на убийство


          «Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

          «проплаченный пост»


          Сергей Лукьяненко: Прекрасный пример человека, который хочет жить активно в пожилом возрасте

          «впечатляющая зрелость»


          Ирина Алкснис: Почему скандал вокруг приморских выборов оказался столь важен для отношений государства и общества

          «поменять подход»


          Михаил Ковалев: Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Памфилова высказала предположение о причине снятия главы Хакасии с выборов

             21 сентября 2018, 20:46
          Фото: Александр Щербак/ТАСС
          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала возможную причину снятия действующего главы Хакасии Виктора Зимина с губернаторских выборов.

          «Это у него надо спрашивать. Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему. Это уже не мне комментировать», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

          Глава ЦИК также заявила, что дополнительных средств на проведение второго тура выборов в Хакасии, который из-за снятия Зимина переносится на две недели, не потребуется.

          «Нет, не будет же в воскресенье выборов. Думаю, там все уложится в бюджет», – отметила Памфилова.

          По ее словам, если бы выборы состоялись в воскресенье, но потом их не признали, дополнительные средства могли потребоваться «в таких же размерах».

          В пятницу Зимин снял свою кандидатуру с губернаторских выборов «по состоянию здоровья».

          Ранее глава Хакасии назвал поражение в первом туре губернаторских выборов 9 сентября «ледяным душем для власти», при этом он отказался уходить в отставку.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............