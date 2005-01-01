Памфилова высказала предположение о причине снятия главы Хакасии с выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала возможную причину снятия действующего главы Хакасии Виктора Зимина с губернаторских выборов.

«Это у него надо спрашивать. Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему. Это уже не мне комментировать», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

Глава ЦИК также заявила, что дополнительных средств на проведение второго тура выборов в Хакасии, который из-за снятия Зимина переносится на две недели, не потребуется.

«Нет, не будет же в воскресенье выборов. Думаю, там все уложится в бюджет», – отметила Памфилова.

По ее словам, если бы выборы состоялись в воскресенье, но потом их не признали, дополнительные средства могли потребоваться «в таких же размерах».

В пятницу Зимин снял свою кандидатуру с губернаторских выборов «по состоянию здоровья».

Ранее глава Хакасии назвал поражение в первом туре губернаторских выборов 9 сентября «ледяным душем для власти», при этом он отказался уходить в отставку.