Украинские ветераны попросили не посягать на каноническую УПЦ

«Организация ветеранов Украины» направила открытое письмо президенту страны Петру Порошенко, патриарху Константинопольскому Варфоломею и спикеру Верховной рады Андрею Парубию, выразив поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Авторы обращения указали, что УПЦ является «абсолютно самодостаточной, самостоятельной и суверенной церковью», передает РИА «Новости» со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Потому «очевидной и возмутительной» является «попытка окончательно разрушить церковь, сделав из нее и ее мирян изгнанников на своей же земле, путем создания параллельной религиозной организации, так называемой поместной церкви».

В письме подчеркивается, что УПЦ «количественно и качественно на протяжении всей истории отечественной независимости» смогла доказать свою самодостаточность и полноценность «на арене мирового Православия».

Ветераны обратили внимание и на действия СМИ, которые, по их мнению, создают опасную конфронтацию в украинском обществе на религиозной почве, выдвигая надуманные обвинения против канонической церкви и обвиняя ее сторонников «в непатриотичности, деструктивности и враждебности».

Все это «может привести к противостоянию между миллионами мирян».

Потому авторы обращения выражают «поддержку духовенству УПЦ во главе с предстоятелем блаженнейшим митрополитом Онуфрием», отмечая, что «многолетний опыт сотрудничества наших ветеранских организаций, история которых насчитывает более 30 лет, с УПЦ свидетельствует о прямо противоположной характеристике этой религиозной организации, чем та, которую подают в СМИ».

Ветераны просят Киев и Константинопольского патриарха «прислушаться к голосу сотен тысяч ветеранов войны и труда», обратить внимание на «высокий духовный авторитет и плодотворное служение УПЦ и предотвратить посягательство на ее канонический статус».

Ранее Порошенко заявил, что гарантирует уважение прав права верующих канонической УПЦ Московского патриархата, если так называемому Киевскому патриархату будет предоставлена автокефалия.

Он также второй раз объявил о «финишной прямой» в вопросе автокефалии.

В свою очередь первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Иларион назвал создание автокефалии на Украине политической атакой на православие.