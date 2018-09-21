Украинские ветераны попросили не посягать на каноническую УПЦ

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Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
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Должен ли был Асад извиниться перед Путиным

Владимир Путин и Башар Асад за последние три года встречались пять разФото: Kremlin Pool/Zuma/ТАСС
Соболезнования по поводу гибели российского Ил-20 немедленно выразили даже западные страны, а вот президент Сирии с этим явно не торопился. Стоит ли упрекать в этом Башара Асада, нужно ли требовать от него еще и извинений – и есть ли тайный смысл в ответной реакции Москвы? Подробности...
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Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника – «Санкт-Петербурга»Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта? Подробности...
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Как скажется смерть президента Вьетнама на отношениях с Россией

Чан Дай Куанг прилагал все усилия для еще большего сближения с РоссиейФото: imago stock&people/Global Look Press
Во Вьетнаме на 62-м году жизни от редкого вирусного заболевания скончался президент страны Чан Дай Куанг. Он всю жизнь проработал «чекистом», пост главы государства занимал лишь два года, однако внес большой вклад в укрепление вьетнамско-российских отношений. Могут ли смертью Куанга воспользоваться те, кто хотел бы раскола между Ханоем и Москвой? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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США граничат с Мексикой, а Россия – с Богом

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Европейцы, научившиеся жить друг с другом, не нарушают границы собственных загончиков, поскольку отчетливо их осознают. Но русский человек безмерен – ему нужно все. Потому он никак не может принять какую-либо границу. Подробности...
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Меркель больше не канцлер всех немцев

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Единственный политик из всех немецких – глава политического сыска Ганс-Георг Маасен – посмел публично усомниться в правдивости мадам Меркель. И понеслось. Если вы думаете про поздний брежневизм, то я про ранний сталинизм. Подробности...
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Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...
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        • При угрозе любым другим людям

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          Украинские ветераны попросили не посягать на каноническую УПЦ

          21 сентября 2018, 14:51

          Текст: Наталья Ануфриева

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          «Организация ветеранов Украины» направила открытое письмо президенту страны Петру Порошенко, патриарху Константинопольскому Варфоломею и спикеру Верховной рады Андрею Парубию, выразив поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

          Авторы обращения указали, что УПЦ является «абсолютно самодостаточной, самостоятельной и суверенной церковью», передает РИА «Новости» со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

          Потому «очевидной и возмутительной» является «попытка окончательно разрушить церковь, сделав из нее и ее мирян изгнанников на своей же земле, путем создания параллельной религиозной организации, так называемой поместной церкви».

          В письме подчеркивается, что УПЦ «количественно и качественно на протяжении всей истории отечественной независимости» смогла доказать свою самодостаточность и полноценность «на арене мирового Православия».

          Ветераны обратили внимание и на действия СМИ, которые, по их мнению, создают опасную конфронтацию в украинском обществе на религиозной почве, выдвигая надуманные обвинения против канонической церкви и обвиняя ее сторонников «в непатриотичности, деструктивности и враждебности».

          Все это «может привести к противостоянию между миллионами мирян».

          Потому авторы обращения выражают «поддержку духовенству УПЦ во главе с предстоятелем блаженнейшим митрополитом Онуфрием», отмечая, что «многолетний опыт сотрудничества наших ветеранских организаций, история которых насчитывает более 30 лет, с УПЦ свидетельствует о прямо противоположной характеристике этой религиозной организации, чем та, которую подают в СМИ».

          Ветераны просят Киев и Константинопольского патриарха «прислушаться к голосу сотен тысяч ветеранов войны и труда», обратить внимание на «высокий духовный авторитет и плодотворное служение УПЦ и предотвратить посягательство на ее канонический статус».

          Ранее Порошенко заявил, что гарантирует уважение прав права верующих канонической УПЦ Московского патриархата, если так называемому Киевскому патриархату будет предоставлена автокефалия.

          Он также второй раз объявил о «финишной прямой» в вопросе автокефалии.

          В свою очередь первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Иларион назвал создание автокефалии на Украине политической атакой на православие.


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