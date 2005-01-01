Украина уведомила Россию о непродлении договора о дружбе

МИД Украины официально уведомил Россию, что договор о дружбе между странами не будет продлен, сообщил депутат Верховной рады.

Гончаренко заявил, что, насколько ему известно, МИД Украины уже уведомил Россию «о том, что договор не будет продлен», передает РИА «Новости».

Напомним, в среду вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решения совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

До этого глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявлял, что непродление Киевом этого договора негативно отразится на украинцах.

В МИД России называли шаги по прекращению договора деструктивными, выразив сожаление.