Племянник Тельмана Исмаилова арестован по делу о похищении Авраама Руссо

Басманный суд Москвы арестовал Заура Марданова, племянника бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, по делу о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Марданова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 ноября», – передает ТАСС решение судьи Елены Ленской.

Защита намерена обжаловать решение.

Накануне также был арестован Владимир Гусаков – водитель Тельмана Исмаилова. Фигуранты дела отрицают вину в похищении певца.

Адвокат Марданова Алексей Смирнов заявил, что на очной ставке Руссо обвинил его подзащитного в нанесении ему несколько ударов по телу, но отрицал участие Марданова в похищении. В похищении, как заявил Смирнов, Руссо обвинял охранников Исмаилова.

Следователь заявил, что причастность Марданова к преступлению подтверждается показаниями свидетелей, результатами очной ставки с потерпевшим и экспертизами.

При этом, по словам Смирнова, 1 февраля 2019 года истекает срок давности по уголовному делу.

Накануне Марданову было предъявлено обвинение в похищении в 2004 году певца Авраама Руссо.