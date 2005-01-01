Своими методами коммунисты в Хакасии делают из своей партии «чучело»

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20 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 21:47  |  vz.ru
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Американский газ попал в немилость КитаяФото: dorianlpg.com
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Почему в Приморье отменили результаты выборов

Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина. Подробности...
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Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии

Многие наблюдатели сходятся во мнении, что беспорядки в Кабардино-Балкарии стали результатом действий провокаторовФото: кадр из видео
В Кабардино-Балкарии произошел самый крупный межнациональный конфликт за последние годы. Порядок удалось навести с помощью бойцов Росгвардии и стрельбы в воздух. Поводом для беспорядков стала 310-летняя годовщина победы в Канжальской битве, взгляды на которую у кабардинцев и балкарцев разнятся. Как и кем были спровоцированы волнения? Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

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Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...

Скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государство за последние годы затратило колоссальные усилия на очищение репутации отечественной избирательной системы. В результате в обществе стало складываться новое восприятие российских выборов. Подробности...

Наш русский Колумб – Фаддей Беллинсгаузен

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В том, что именно Россия закрывает историю по-настоящему великих географических открытий, есть нечто символическое. Умелый картограф Беллинсгаузен обозначит контуры последнего материка, и на земле не останется великой неизвестности. Подробности...
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      Обсуждение: 28 комментариев
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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          Своими методами коммунисты в Хакасии делают из своей партии «чучело»

             20 сентября 2018, 20:17
          Фото: r-19.ru
          Текст: Олег Москвин

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          У коммунистов не получится делегитимизировать выборы с помощью скандалов, уличных акций протеста ни в Хакасии, ни в Приморье, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя ход предвыборной кампании в этих регионах.

          Избирком Хакасии накануне направил представления в правоохранительные органы и прокуратуру в связи с намеченным на 22 сентября - в «день тишины» - митингом сторонников КПРФ. Об этом сообщил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко.

          По словам Шевченко, также в избирательную комиссию Хакасии поступила жалоба на агитационный материал, который, по мнению заявителей, содержит признаки незаконной агитации в пользу кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

          «Данный материал, судя по выходным данным, вышел тиражом 100 тыс. экземпляров и распечатан в одной из типографий Красноярского края», - пояснил член ЦИК, добавив, что избирательная комиссия также направила этот материал в правоохранительные органы.

          Он также сообщил, что в ночь на среду в Абакане на улицах появились чучела, к которым были прикреплены листы с фамилиями действующего руководителя республики и мэра столицы региона. При этом Шевченко отметил, что на кандидата Виктора Зимина жалоб не поступало.

          «КП» также сообщила, что в ночь на среду в Абакане на улицах появились чучела, к которым были прикреплены листы с фамилиями действующего руководителя республики и мэра столицы.

          Как считают эксперты, подобными аморальными методами агитации коммунисты, образно говоря, превращают в «чучело» собственную партию.

          «Коммунисты ведут агрессивную агитацию и используют неоговоренные законом методы. Конечно, это осложняет ситуацию и разжигает социальную напряженность. Это негативно воспринимается населением»,

          – сказал по этому поводу директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, добавив, что это похоже на чисто майданную технологию. «В какой-то мере это попытка расшатать лодку. Но население настроено достаточно консервативно и на это не пойдет», – считает он.

          Смирнов полагает, что у коммунистов не получится делегитимизировать выборы с помощью новых скандалов и уличных акций протеста ни в Хакасии, ни в Приморье.

          «Эффективность уличных акций зависит от организационного ресурса КПРФ, от того, какую повестку коммунисты поднимут и от того, насколько их актив способен на подобные мероприятия, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Но последние акции такого рода, которые они проводили, показывают, что силы их, конечно, уже не те, что в прошлом веке. Даже при сильной мобилизации они не превышают 10 процентов от того, что было в прошлом, когда говорили о существовании «красного пояса».

          Смирнов полагает, что в самых «проблемных» регионах на нынешних выборах, в Хакасии и Приморском крае, не будет каких-либо серьезных протестных акций.

          «В Приморье коммунисты уже выводили народ, там было то ли 200, то ли 400 человек,

          – напомнил он. – Но сейчас напряжение пошло на спад, потому что непонятна позиция и кандидата от коммунистов, и партийного руководства. А когда нечетка позиция партии, непонятно против чего и за что протестуешь. Если же конечно кто-либо из экономических сил им поможет финансово, то они смогут усилить свои протесты, но это уже будет не протест КПРФ, а протест экономических групп, которые наняли маргиналов».

          Под экономическими группами он имеет местные элиты в Приморье, которые спонсировали местных коммунистов. Вряд ли какие-то акции по делегитимизации выборов удадутся в Хакасии. «Если мы говорим об уличном протесте, то там его вообще никогда не было, – говорит Смирнов. – В этом смысле республика была всегда спокойной».

          Любые попытки поставить под сомнение легитимность выборов в Хакасии сорвутся, так как для этого не будет оснований, предполагает Смирнов. «Люди не выйдут на улицы – не выйдут просто потому, что не будет повода для массовых акций, - уверен он. – Выборы будут чисты и прозрачны».

          Но этот прогноз оправдается, добавляет он, если  власти будут действовать правильно в оставшееся до новых голосований в Хакасии и Приморье время. «В первую очередь необходимы контроль и прозрачность выборов, а так же достаточно широкая дискуссия, – говорит Смирнов. – Сохранить доверие к избирательной системе, к тому, что достигнуто за последние 2-3 года, дело более важное, чем финансовые или экономические интересы каких-либо групп».

          Напомним, в Хакасии первом туре Виктор Зимин, возглавлявший республику с 2009 года, в первом туре набрал 32,4%, уступив кандидату от КПРФ - 30-летнему Валентину Коновалову (44,8% голосов). Второй тур выборов в Хакасии назначен на 23 сентября.

          Подготовка ко второму туру, судя по всему, проходит сложно. Сторонники КПРФ пытаются создать вокруг выборов скандальную атмосферу. Так, вопреки закону, на «день тишины» в столице Хакасии уже предварительно намечен митинг КПРФ. Правда, пока власти города его проведение не согласовали.

          Что касается Приморского края, напомним, там результаты второго тура выборов, прошедшего в воскресенье 16 сентября, были отменены. Предстоит новое голосование – через три месяца. В них, как ожидается, уже не будет участвовать врио губернатора Андрей Тарасенко. Участие кандидата от КПРФ Андрея Ищенко остается под вопросом.

          «Отмена итогов выборов губернатора Приморья – это показатель того, что вся российская избирательная система и в целом власть не готова мириться с нарушениями при голосовании. Как вы знаете, отмена выборов губернаторов в современной истории России была очень нечасто, особенно в связи с нарушениями на выборах», – сказал президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев. По его мнению, отмена итогов голосования в Приморье – это очень существенный и важный показатель того, что сейчас основной акцент сделан на честности выборов.

          «Объем претензий по количеству избирателей как раз соответствует тому количеству жителей края, которые могли так или иначе склонить чашу весов на ту или иную сторону, – сказал политолог. – Это и привело к тому, что ЦИК принял такое решение».

          Григорьев также одобрил решение врио губернатора Александра Тарасенко не участвовать в новых выборах. «Это мужской поступок, непростое решение, которое вызывает уважение, - сказал политолог. – Показатели кандидатов не очень сильно отличаются друг от друга. И у Тарасенко был шанс постараться так или иначе наверстать и выиграть. Но совершенно очевидно, что это было бы плохо с точки зрения управления краем, такой шаг не способствовал бы легитимности управления регионом. Он был бы хромой уткой».

          Что касается тактики его соперника из КПРФ Андрея Ищенко, она связана с глубокой обидой, считает Григорьев. «Он и его команда уже успели почувствовать, что губернаторское кресло у него в руках. Причем, этот успех был неожиданным, это мало кто прогнозировал, да и сам Ищенко об этом не подозревал, - сказал политолог. – Вряд ли у него появится второй такой шанс. Поэтому его действия – это действия обиженного человека. Чисто по-человечески его можно понять».

          Заявления коммунистов о том, что победа у Ищенко якобы была украдена, что итоги выборов не надо было отменять, эксперт также предложил не воспринимать всерьез.

          «Это опять-таки претензии обиженных людей, – отметил Григорьев. – Они подумали, что что-то у них уже в руках, а теперь за это еще нужно побиться. Но для того же Ищенко, в отличие от Тарасенко, участие в новых выборах еще возможно. Может, он так и сделает. Голосование покажет, поверили ли избиратели в его обвинения. Если жители Приморского края считают, что эти обвинения реальны, они придут и проголосуют за Ищенко. Если нет – то они не будут за него голосовать».


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