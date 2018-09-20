Россия назвала средство борьбы с экспансией ИГ в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готовит заявки в комитет СБ ООН для занесения членов афганского крыла «Исламского государства*» в санкционные списки.

«Собираем доказательную базу для подготовки заявок в комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении ИГИЛ* и «Аль-Каиды» на подведение под антитеррористический санкционный режим конкретных лиц и организаций, входящих в афганское отделение ИГ* или непосредственно связанных с ним», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Дипломат отметила, что Россия призывает другие государства-члены СБ ООН подключиться к этому процессу и направлять подобные запросы.

«Принимая во внимание усиливающуюся экспансию ИГ в Афганистане и, как следствие, создание очагов напряженности по всей стране, в том числе непосредственно у границ наших центральноазиатских партнеров, намерены активнее задействовать антитеррористические санкционные механизмы Совбеза ООН для противодействия игиловцам в Афганистане», – добавила Захарова.

Ранее МИД России заявлял о полетах «неопознанных вертолетов» на севере Афганистана, которые доставили оружие боевикам ИГ.

В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главы МИД ОДКБ обеспокоены ситуацией на севере Афганистана, где террористическая группировка «Исламское государство*» начала создание плацдарма.