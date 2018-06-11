Лавров сообщил об обеспокоенности ОДКБ активизацией ИГ в Афганистане

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11 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 10:04  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
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«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация

Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
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G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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          Лавров сообщил об обеспокоенности ОДКБ активизацией ИГ в Афганистане

          11 июня 2018, 09:38

          Текст: Алексей Ласнов

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          Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главы МИД ОДКБ обеспокоены ситуацией на севере Афганистана, где террористическая группировка «Исламское государство*» начала создание плацдарма.

          «Все министры говорили о необходимости эту ситуацию стабилизировать. Выражали озабоченность тем, что игиловцы проникают в страну, в том числе из Сирии и Ирака. Особую озабоченность вызывает то, что террористы начинают создавать плацдарм в северных провинциях Афганистана», – сказал Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, передает ТАСС.

          В воскресенье СМИ сообщали, что боевики террористической группировки «Исламское государство*» и радикального движения «Талибан» вступили в бой на приграничной с Туркменией территории Афганистана.

          В субботу боевики ИГ* предприняли массированную атаку в попытке захватить сирийский город Абу-Кемаль на границе с Ираком, однако сирийская армия при поддержке иракских силовиков и ВКС России отбила нападение.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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