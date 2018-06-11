Лавров сообщил об обеспокоенности ОДКБ активизацией ИГ в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главы МИД ОДКБ обеспокоены ситуацией на севере Афганистана, где террористическая группировка «Исламское государство*» начала создание плацдарма.

«Все министры говорили о необходимости эту ситуацию стабилизировать. Выражали озабоченность тем, что игиловцы проникают в страну, в том числе из Сирии и Ирака. Особую озабоченность вызывает то, что террористы начинают создавать плацдарм в северных провинциях Афганистана», – сказал Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, передает ТАСС.

В воскресенье СМИ сообщали, что боевики террористической группировки «Исламское государство*» и радикального движения «Талибан» вступили в бой на приграничной с Туркменией территории Афганистана.

В субботу боевики ИГ* предприняли массированную атаку в попытке захватить сирийский город Абу-Кемаль на границе с Ираком, однако сирийская армия при поддержке иракских силовиков и ВКС России отбила нападение.