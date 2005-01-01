Террористы ИГ* в субботу предприняли массированную атаку в попытке захватить сирийский город Абу-Кемаль на границе с Ираком, однако сирийская армия при поддержке иракских силовиков и ВКС России отбила нападение.

Атака была предпринята в 4.00 субботы, когда 12 пикапов террористов, оснащенные пулеметами, высадили первую группу из 60 смертников у позиций сирийской армии на юге от Абу-Кемаля. Пикапы террористов ИГ* прибыли из Ирака из-под города Аль-Каим и вслед за первой доставили вторую группу штурмовиков, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Третья группа подошла со стороны юго-запада. Всего в атаке участвовали около 200 террористов. По данным источников, операция была организована «Вилаятом Аль Бадия» «Исламского государства*», а руководил штурмом молодой чеченский полевой командир Абу Абдулла Аш-Шишани.

Передние позиции сирийской армии террористам удалось взять штурмом, затем они продвинулись на 7 километров вперед и вторглись в южные кварталы Абу-Кемаля. Однако с окраин города террористов выбили при поддержке регулярной армии Ирака, авиации САР и российских ВКС. Сирийская армия потеряла восемь человек убитыми, еще четыре бойца оказались в плену.

По данным Telegram-канала, руководившему нападением на Абу-Кемаль чеченскому командиру ИГ Абу Абдулле Аш-Шишани сейчас 28 лет. Он был заместителем командующего так называемой «Катиба Бадр», которая дважды штурмовала Пальмиру.