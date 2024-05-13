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    13 мая 2024, 19:44 • Новости дня

    Грузинский эксперт: Тбилиси не сдастся под напором США и ЕС

    Аналитик Мамрадзе: Грузинскому руководству удалось избежать развития протестов по украинскому сценарию

    Грузинский эксперт: Тбилиси не сдастся под напором США и ЕС
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров

    Западу не удастся «умаслить» почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Он понимет всю важность законопроекта об иноагентах для республики, а потому не отступит перед лицом шантажа со стороны Вашингтона и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. Ранее в ЕС заявили о возможности остановки диалога с Тбилиси по вопросу членства в объединении.

    «Сравнивать Иванишвили с экс-президентом Украины Януковичем в корне неверно. Ему не нужны никакие гарантии безопасности, ровно как и обещания об отсутствии санкций в отношении Тбилиси. Его этим не напугать. Он и сам де-факто находится под воздействием западных ограничений», – сказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Собеседник напоминает, что экс-премьер страны в настоящий момент не может пользоваться собственными финансами, находящимися в иностранных банках. Несмотря на то, что Иванишвили неоднократно выигрывал судебные процессы, оспаривающие данное решение европейских и американских инстанций, каких-либо послаблений в его отношении до сих пор не было сделано.

    «Основатель правящей партии Грузии является, не побоюсь этого слова, величайшим благотворителем в истории нашей страны. Именно он возглавил движение против авторитарной клептократии экс-президента Михаила Саакашвили, в фундаменте которой находился садистский полицейский режим», – говорит он.

    «К тому же, ситуация в Грузии кардинально отличается от событий, происходивших на Украине в 2014 году. Безусловно, в государстве до сих пор организовываются протестные акции, однако масштабов времен Майдана не прогнозируется. При этом сам Бидзина Иванишвили не намерен никуда бежать», – отмечает аналитик.

    «Напомню, 29 апреля на митинг сторонников «Грузинской мечты» за принятие закона об иноагентах собралось 200 тыс. человек, но Запад на это внимания не обратил. Надеюсь, что партии удастся проявить чудеса дипломатии и убедить западных политиков в необходимости принятия инициативы», – резюмирует Мамрадзе.

    Ранее в ЕС допустили отказ от переговоров с Грузией по вопросу ее членства в объединении. Об этом сообщил глава комитета по внешним связям немецкого парламента Михаэль Рот. По его словам, данная ситуация сложилась на фоне возможности принятия Тбилиси закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Член Бундестага прибыл в столицу кавказской республики в понедельник. Вместе с ним страну посетили его коллеги из Польши, Эстонии, Литвы и Чехии. Гостей заранее предупредили о несвоевременности визита, однако представители ЕС все же провели встречу с местными оппозиционерами.

    Рот призвал грузинское руководство не допустить принятия инициативы. Он подчеркнул, что у государства нет шанса на светлое будущее в том случае, если проект все же будет реализован. Член Бундестага заявил, что место Тбилиси должно быть в Европе: силы многих политиков ЕС направлены на то, чтобы приблизить момент членства этой страны.

    На этом фоне парламент Грузии намерен 14 мая принять закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала протесты в Грузии, вызванных принятием скандального законопроекта.

    11 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений

    На Западе признали продвижение ВС России в Харьковской области одним из крупнейших наступлений

    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто.

    По его словам, длительная задержка в предоставлении доппомощи Украине побудила российские силы к рывку, чтобы воспользоваться удобным моментом, передает РИА «Новости».

    Шутто добавил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой российское руководство уже говорило.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО.

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    12 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ предрек быстрый проигрыш Киева России

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией, считает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

    Он прокомментировал раннее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности послать военных на Украину. Джонсон чувствует «растущее отчаяние» со стороны Запада в отношении ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы.

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    11 мая 2024, 19:24 • Новости дня
    Экс-начальник Генштаба Грузии раскрыл детали подкупа европейских политиков

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили рассказал о ставшей известной ему схеме якобы подкупа европейских политиков за визит в Тбилиси в поддержку участников акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «По моей информации (бывший министр обороны Грузии Давид) Кезерашвили встретился с ними на Кипре, заплатив некоторым 100 тыс. долларов, а некоторым – 50 за то, чтобы те удвоили усилия против грузинского закона о прозрачности», – заявил Леван Николеишвили.

    Среди этих политиков он назвал литовского депутата Жигимантаса Павильониса и «других марионеток» «глобальной партии войны», которые хотят «украинизацию Грузии и открытия здесь «второго фронта».

    Леван Николеишвили отметил, что председатели комитетов по внешним связям парламентов нескольких стран, которые посетят Тбилиси 13-15 мая, «грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии и не считаются с ее суверенитетом, выступают за революционную смену власти, а затем хотят превратить Грузию в полигон».

    «Призываю иностранных политиков воздержаться от деструктивных действий вместе с грузинскими радикалами. Ваши дела расшифрованы, а соучастие в попытке государственного переворота обернется для вас непоправимыми последствиями», – предупредил Николеишвили.

    Ранее грузинский портал «Репортиори» сообщил, что скрывающийся от грузинской Фемиды бывший министр обороны Давид Кезерашвили пообещал 50 тыс. долларов группе европейских политиков за визит в Тбилиси в поддержку участников акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

    Также сообщается, что в случае участия этих политиков непосредственно в акциях протеста каждый из них получит дополнительно 50 тыс. долларов.

    Опровержения этой информации пока нет.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что из-за занятости не примет эту группу политиков, визит которых может быть расценен, по мнению властей Грузии, как поддержка радикалов.

    Несколько месяцев назад Би-би-си обнародовала журналистское расследование, согласно которому министр обороны Грузии периода войны с Россией 2008 года Кезерашвили, ныне скрывающийся в Лондоне от грузинских властей, может вместе с сообщниками быть причастен к схемам многомиллионного воровства у европейских пенсионеров через колл-центры. Этим делом занимаются правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с коллегами из Европы.

    Кезерашвили финансирует оппозиционную грузинскую телекомпанию «Формула», а также выделяет деньги на организацию протестов в Тбилиси.

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    11 мая 2024, 10:00 • Новости дня
    В США одобрили экстренную продажу Украине систем HIMARS

    Пентагон сообщил об одобрении Госдепом экстренной продажи Киеву трех систем HIMARS

    В США одобрили экстренную продажу Украине систем HIMARS
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Госдепартаменте США одобрили экстренную продажу Украине трех систем РЗСО HIMARS за 30 млн долларов, сообщили в Пентагоне.

    Отмечается, что одобрена экстренная иностранная военная продажа Киеву систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Пентагон решил закупить ракеты GMLRS на 332 млн долларов.

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    12 мая 2024, 17:51 • Новости дня
    Президент Грузии обвинила правительство в «русском терроре» собственных граждан
    Президент Грузии обвинила правительство в «русском терроре» собственных граждан
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который планируют принять 14 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге она сказала, что «Грузия всему миру показывает, что не допустит, чтобы ее европейское будущее было поставлено под сомнение».

    «Грузия не допустит этого русского закона. Правительство Грузии уже демонстрирует русские методы – врет, манипулирует, арестовывает невиновных, оскорбляет и терроризирует своих граждан», – сказала Зурабишвили.

    По ее словам, «правительство Грузии в замешательстве, потому что потеряло доверие народа».

    «Возмутительно! Правительство действует русскими методами, выступления премьер-министра – тоже русские!», – заявила Зурабишвили.

    Президент предложила либо отозвать закон, либо вернуть его во второе чтение.

    Также, по ее словам, «самый простой выход состоит в том, чтобы закон вошел в силу с 1 ноября» – после выборов в парламент, которые состоятся 26 октября.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что «этот закон, согласно социологическим опросам, поддерживает более 60% граждан Грузии, а более 80% выступают за прозрачность иностранного финансирования НПО и СМИ».

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    13 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Двое граждан США, которые были задержаны на акциях протеста в Тбилиси, являются инструкторами радикальной молодежи, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Американский инструктор (радикальной молодежи), и это видно на кадрах, оскорбил грузинского полицейского. Так начинается инцидент. Это классика провокаций из соответствующих учебных пособий», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Тбилиси один гражданин России и двое граждан США были задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая.

    Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

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    11 мая 2024, 14:39 • Новости дня
    МВД Грузии задержало сторонников оппозиции, снимавших порнографию
    МВД Грузии задержало сторонников оппозиции, снимавших порнографию

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МВД Грузии задержало семейную пару сторонников радикальной оппозиции – военного эксперта Учу Абашидзе и его жену Мариам Иашвили, у которых изъято большое количество оружия, а также незаконно снятые порнографические материалы, в том числе с участием известных в стране лиц, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МВД Грузии сообщило о материалах личной и интимной жизни «сотен лиц», которые снимались благодаря тайно установленной аппаратуре в квартире этой семейной пары, адрес которой был размещен в интернете с предложениями сексуальных услуг.

    Обыски у Абашидзе и Иашвили были встречены акциями протеста радикалов.

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили назвал задержанную семейную пару «больными криминалами», а информацию о их деятельности «катастрофой», отметив, что такие действия караются по закону.

    В СМИ Грузии и в соцсетях сообщалось, что Абашидзе близок к сражающимся за ВСУ грузинским наемникам.

    По данным СГБ Грузии, часть этих бойцов может принять участие в дестабилизационных процессах в Грузии.

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    11 мая 2024, 12:09 • Новости дня
    В США объяснили срочное выделение нового пакета помощи Киеву

    NYP: США выделили 400 млн военной помощи Киеву из-за активизации действий ВС России под Харьковом

    В США объяснили срочное выделение нового пакета помощи Киеву
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты выделили Киеву новый пакет военной помощи на сумму 400 млн долларов в связи с успехами ВС России под Харьковом, пишет американская газета New York Post.

    По данным издания, выделенный Пентагоном новый пакет помощи снабдит Киев ракетами класса «земля-воздух», артиллерийскими снарядами и оборудованием для сдерживания российского наступления, передает РИА «Новости».

    Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, данная помощь стала «срочно необходимой» из-за активизации российской армии под Харьковом.

    Известно, что такой транш стал 57-ой партией военного оборудования, переданного Киеву из запасов Минобороны США с августа 2021 года.

    Накануне Пентагон решил закупить ракеты GMLRS на 332 млн долларов.

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    13 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    Юридический комитет парламента Грузии окончательно утвердил закон «О прозрачности иностранного влияния»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Юридический комитет парламента Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил за несколько минут 13 мая законопроект «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Во вторник его вынесут на утверждение на сессию парламента.

    Президент Саломе Зурабишвили уже пообещала наложить вето.

    Заседание комитета проводилось на фоне акции протеста оппонентов закона, который они называют «русским».

    Центр Тбилиси, в том числе парламент Грузии, усиленно охраняется полицией и спецназом.

    Начались задержания радикалов. Фиксируются столкновения с силами МВД Грузии.

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    13 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Европе пригрозили Грузии отказом от переговоров о членстве

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Глава комитета по внешним связям немецкого парламента Михаэль Рот заявил, что ЕС не откроет с Грузией переговоры по членству в случае принятия ею закона «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Шанса открыть переговоры я не вижу. Таков ясный сигнал Грузии от ЕС», – сказал член Бундестага, который 13 мая прибыл в Тбилиси вместе с коллегами – главами комитетов внешних связей парламентов Польши, Эстонии, Литвы и Чехии.

    Гости, которых власти Грузии предупредили о несвоевременности визита, провели встречу с оппозицией, которая уже несколько недель митингует вместе со своими сторонниками против данного закона, называя его «русским».

    «Дорогое правительство Грузии, дорогая правящая партия «Грузинская мечта», остановите этот закон! Нет шанса у Грузии вместе с ним на светлое будущее!», – заявил Рот.

    «Место Грузии в Европе, мы много работаем на обеспечение пути Грузии в Евросоюз», – сказал он.

    В свою очередь, Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «будущее Грузии в Европе».

    «Мы обязательно станем членами семьи ЕС», – сказал он, подчеркнув также, что власти не намерены менять внешнеполитический курс.

    «Никому из нас, в нашей команде, не нужны Россия или российское будущее», – отметил градоначальник.

    «Я не собираюсь возвращать в прошлое своих детей!», – заявил Каха Каладзе.

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    13 мая 2024, 17:28 • Новости дня
    Экс-глава Пентагона назвал интересным шагом назначение Белоусова

    Tекст: Ольга Иванова

    Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России станет значимым событием, заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер.

    Он отметил, что «это важный и интересный шаг», а также предположил, что смена министра обозначена движением Москвы к «военной экономике», передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны. Также президент назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    13 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Граждане России и США задержаны в Тбилиси на акции протеста против закона «О прозрачности»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Один гражданин России и двое граждан США задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые в понедельник на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МВД Грузии сообщило, что все демонстранты оказали сопротивление полиции и пытались помешать депутатам войти в здание парламента, чтобы участвовать в заседании юридического комитета высшего законодательно органа Грузии.

    Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

    О гражданине России известно, что он 2002 года рождения. Так как между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008, о его задержании уведомили швейцарское посольство как посредника.

    О задержании американцев уведомлено посольство США.

    Протесты продолжаются.

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    11 мая 2024, 16:54 • Новости дня
    Нарышкин не стал исключать контакты с главой ЦРУ в ближайшее время

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что не исключает новые контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

    Так он ответил журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Нарышкин усомнился во вступлении Украины в НАТО в обход правил.

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    12 мая 2024, 16:01 • Новости дня
    Грузия обвинила США и Европу в желании тайного влияния на страну
    Грузия обвинила США и Европу в желании тайного влияния на страну
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «ни США, ни страны Европы не желают прозрачности своего влияния» на его страну, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «европейские и американские акторы», которые выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», «стимулируют кампанию по дезинформации».

    «В интересы иностранных государств не входит прозрачность, что понятно», – отметил он.

    По словам Шалвы Папуашвили, данный законопроект, рассмотрение которого в третьем чтении начнется в понедельник на фоне многотысячных акций протеста и критики Запада, «отвечает интересам народа Грузии».

    Он отметил, что, в частности, американские политики не хотят раскрыть предназначение финансов, направляемых в Грузии через «Национальный фонд демократии США».

    Председатель парламента заявил, что посредством этого фонда финансируются, в частности, «политические партии Грузии и радикальные группы».

    Со своей стороны, постпред ЕС в Грузии Павел Херчински заявил в воскресенье заявил, что вскоре свое заключение по законопроекту обнародует Верецианская комиссия Совета Европы.

    «Если данный закон будет принят в его нынешней форме, это станет серьезным препятствиием для евроинтеграции Грузии», – сказал постпред Евросоюза.

    «Скажу честно, мы надеемся, что этот закон не будет принят в нынешней форме», – отметил он.

    Коментарии (4)
    11 мая 2024, 15:22 • Новости дня
    Предвыборный штаб Трампа начал рассматривать Хейли кандидатом в вице-президенты

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предвыборный штаб кандидата в президента США Дональда Трампа начал рассматривать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли на пост вице-президента, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    По данным СМИ, Трамп может выбрать Хейли на этот пост, если она поможет ему победить на выборах, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден выразил готовность к дебатам с Дональдом Трампом.


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