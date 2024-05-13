В Грузии отказали во встрече помощнику госсекретаря США

Основатель правящей партии Грузии Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США

Tекст: Вера Басилая

Премьер Грузии также подчеркнул, что в Тбилиси не повторится сценарий майдана, у полностью дискредитировавшей себя оппозиции нет ресурса для этого. «Тут не Украина [Виктора] Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», – обратился к радикалам Кобахидзе, передает ТАСС.

Ранее на акциях протеста в Тбилиси были задержаны американские инструкторы радикалов.

Кобахидзе заявил, что парламент Грузии 14 мая проголосует в третьем чтении за закон «О прозрачности иностранного влияния», который позволит завершить искусственно навязанную из-за рубежа радикализацию в Грузии и создать более прочные гарантии для долгосрочного мира и стабильности.