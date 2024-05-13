«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.5 комментариев
В Грузии отказали во встрече помощнику госсекретаря США
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США
Основатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили отказал во встрече помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену, который прилетит в Тбилиси 14 мая, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Премьер Грузии также подчеркнул, что в Тбилиси не повторится сценарий майдана, у полностью дискредитировавшей себя оппозиции нет ресурса для этого. «Тут не Украина [Виктора] Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», – обратился к радикалам Кобахидзе, передает ТАСС.
Ранее на акциях протеста в Тбилиси были задержаны американские инструкторы радикалов.
Кобахидзе заявил, что парламент Грузии 14 мая проголосует в третьем чтении за закон «О прозрачности иностранного влияния», который позволит завершить искусственно навязанную из-за рубежа радикализацию в Грузии и создать более прочные гарантии для долгосрочного мира и стабильности.