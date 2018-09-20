Суд назначил Ле Пен психиатрическую экспертизу

Суд французского города Нантер назначил лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен психиатрическую экспертизу в рамках дела о публикации в соцсетях фотографий казней, которые проводили боевики ИГ*.

Обвинение считает, что Ле Пен распространяла сообщение «насильственного, порнографического или порочащего честь характера, доступное несовершеннолетним», передает РИА «Новости».

Согласно постановлению, которое политик выложила в своем микроблоге, целью экспертизы должен стать ответ на вопрос «может ли она понимать высказывания и отвечать на вопросы». Среди других вопросов – «действовала ли она под воздействием сил или обстоятельств непреодолимой силы», «находится ли она в опасном с точки зрения психиатрии или криминалистики состоянии».

«Я думала, что имею право на все: ан нет! За осуждение ужасов ИГ* в сообщениях в Twitter «правосудие» назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?» – написала Ле Пен в своем Twitter.

Депутат также отметила, что «эта власть действительно начинает пугать».

В ноябре 2017 года Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции лишило лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности за фотографии жертв «Исламского государства*» в Twitter.

На одном из снимков была запечатлена расправа исламистов над американским журналистом Джеймсом Фоули, который был обезглавлен 19 августа 2014 года. Родители убитого боевиками ИГ заложника в открытом обращении заявили, что «глубоко шокированы» тем, что Ле Пен якобы использовала снимок с их сыном в политических целях.

После этого Ле Пен убрала фотографию из публикации. «Я не знала, кто был запечатлен на фотографии», – пояснила она.