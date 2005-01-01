Глава МИД Австрии дала ЕС совет об отношениях с Россией

Евросоюзу следует придерживаться «прагматичного подхода» в сотрудничестве с Россией в Сирии, считает глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Это не только моя позиция, мы обсуждали это в различных инстанциях, в том числе на уровне Европейского Союза», – цитирует Deutsche Welle выступление Кнайсль в программе DW Conflict Zone.

Она сообщила, впрочем, что поддерживает продление санкций ЕС против России.

Также она рассказала, что спонтанно пригласила российского президента Владимира Путина к себе на свадьбу и не жалеет об этом.

Напомним, в августе Путин посетил свадьбу Кнайсль, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Глава государства отметил, что эта поездка носила исключительно частный характер. В Австрии объяснили визит Путина на свадьбу Кнайсль приемом «искушенного тактика».