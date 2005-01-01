Макаревич прокомментировал запрет русского языка во Львове

Запрет на исполнение произведений на русском языке во Львове является плохой идеей, считает лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

«По-моему, это неумное решение и плохая идея – лишать половину населения языка, на котором они исторически разговаривали. Такие вещи насильно не делаются», – цитирует Макаревича ФАН.

Он затруднился оценить последствия этого решения для концертной деятельности русскоязычных исполнителей на Украине.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему не стоит удивляться решению Львовского областного совета ввести мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона.