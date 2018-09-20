Автомобиль сбил семью поляков у Ватикана

Недалеко от Ватикана автомобиль въехал в группу пешеходов, есть пострадавшие, сообщают СМИ.

Пострадали пятеро граждан Польши, членов одной семьи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rainews24.

Сообщается, что водитель не справился с управлением на мокрой от дождя дороге. После наезда на пешеходов он оказал им помощь.

ДТП произошло на перекрестке улицы Via della Conciliazione, которая ведет к площади Святого Петра