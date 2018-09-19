Прокуратура Ставрополя запретила мэрии покупку автомобиля за 1,5 млн рублей

Намерение комитета финансов и бюджета администрации Ставрополя купить за счет городского бюджета автомобиль за 1,5 млн рублей была признана неэффективным способом расходования государственных средств. К такому выводу пришла прокуратура города.

Информация о тендере на покупку была размещена на сайте госзакупок в августе. Год выпуска машины должен быть не ранее 2018 года, цвет – обязательно белый. Указан размер колес, мощность двигателя (свыше 150 лошадиных сил), емкость бензобака и ряд гаджетов – например, два глушителя с хромированной насадкой. На аукцион была подана всего одна заявка. В итоге он был признан не состоявшимся, но комитет решил подготовить документы для нового аукциона – с теми же условиями.

Прокуратура обратила внимание на тендер, проверила документацию и установила, что требования к авто завышены, передает телеканал «Свое ТВ».

В частности, она посчитала недопустимым требование к мощности двигателя машины. Мощность свыше 150 лошадиных сил повлечет дополнительные расходы на оплату транспортного налога из бюджета города, указали в прокуратуре. И вообще, большинство указанных в документации параметров только увеличивают стоимость машины, уверены в надзорном ведомстве.