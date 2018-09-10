«Единая Россия» сохранила контроль над иркутским заксобранием

«Единая Россия», несмотря на то, что получила меньше голосов в Иркутской области, смогла взять под свой контроль законодательное собрание, сделав его спикером Сергея Сокола, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов. «Все по осени считают, как говорится. По факту, они победили, потому что возглавили заксобрание», – подчеркнул он.

В Иркутской области председателем законодательного собрания был избран представитель «Единой России» Сергей Сокол, несмотря на то, что по итогам выборов ЕР заняла второе место. А из трех должности вице-премьеров две заняли его однопартийцы – Кузьма Алдаров и Александр Ведерников.

Результаты голосования в Иркутской области теперь уж точно вряд ли можно назвать проигрышем «Единой России», заявил газете ВЗГЛЯД глава Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Все по осени считают, как говорится. По факту, они победили, потому что возглавили заксобрание», – подчеркнул эксперт.

Напомним, в среду за Сокола проголосовали 23 депутата законодательного собрания, а за кандидата от победившей на выборах КПРФ Ольгу Носенко – 21, еще один бюллетень был испорчен.

Смирнов отметил, что исходя из того, что Сокола избрали спикером, а места двух из трех его заместителей заняли единороссы, можно говорить о том, что «Единой России» удалось собрать коалицию, что и позволило ей взять контроль над законодательным собранием.

О планах блокироваться с представителями других партий в ЕР заявляли еще на прошлой неделе, однако до сих пор остается неизвестным, представители каких политсил решили присоединиться к единороссам. «Наверное, она договорилась, в том числе, и с частью коммунистов», – предположил Смирнов.

Отметим, после голосования 9 сентября заксобрание Иркутской области состоит из 18 депутатов от КПРФ, 17 от «Единой России», четырех от ЛДПР, трех от «Справедливой России» и трех от «Гражданской платформы».

«Во многом все кадровые решения и договоренности строятся не столько на межпартийном уровне, сколько на междепутатском», – рассказал Смирнов. «То есть депутат может иметь мандат от Коммунистической партии либо от эсэров, либо от «Единой России», но при этом, когда идет разговор о договоренностях, он в первую очередь представляет либо свой округ, либо то предприятие, которое продвигало его в список данной политической партии», – подчеркнул он.

«То есть межэлитные договоренности важнее партийных. Поэтому «Единая Россия», несмотря на то, что получила меньше голосов в Иркутской области, заксобрание смогла взять под свой контроль и поставила Сокола во главе», – добавил эксперт. Он не исключил, что в будущем у Сокола могут появиться и губернаторские амбиции.

Напомним, советник руководителя «Ростеха» Сергей Сокол был вице-губернатором Иркутской области в 2008-2009 годах, а также исполнял обязанности губернатора после гибели главы региона Сергея Есиповского в мае 2009 года.

Как сообщалось ранее, по итогам выборов 9 сентября в заксобрание Иркутской области КПРФ набрала 33,9% голосов, «Единая Россия» – 27,8%, ЛДПР – 15,8%, «Справедливая Россия» – 7%, а «Гражданская платформа» не смогла преодолеть 5-процентный барьер, однако выиграла выборы в трех одномандатных округах, что позволило ей получить три депутатских кресла.