Шойгу раскрыл детали последнего полета Ил-20

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российский Ил-20, сбитый сирийскими ПВО, выполнял задачи по разведке в Идлибской зоне деэскалации.

«В зоне нанесения удара, если быть точнее, между авиацией Израиля (четыре самолета F-16) и территорией Сирии находился наш самолет-разведчик Ил-20 с экипажем 15 человек на борту, который выполнял разведзадание как раз по Идлибской зоне деэскалации», – рассказал Шойгу, передает РИА «Новости».

По его словам, Ил-20 определял места хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые вылетают из Идлиба и наносят удары по разным районам Сирии.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.

Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что израильские летчики прикрывались Ил-20, «у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16».

Израиль выразил сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, сбитого Сирией.