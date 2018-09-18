Названы возможные траты США на создание космических сил

Создание космических сил в качестве полноценного вида вооруженных сил может обойтись США в 12,9 млрд долларов в течение пяти лет, пишут американские СМИ.

Агентство The Associated Press приводит выдержки из докладной записки, подготовленной министром военно-воздушных сил США Хезер Уилсон 14 сентября. Из них следует, что американский лидер Дональд Трамп «дал ясно понять, что хотел бы, чтобы были сформированы Космические силы». При этом «стратегическое соперничество с Россией и Китаем – в центре внимания такого подхода», передает ТАСС.

Кроме того, предполагается создание министерства космических сил США, возглавляемое гражданским лицом. Министр будет назначаться президентом.

Запрос в конгресс на выделение финансирования администрация Трампа намерена включить в проект военного бюджета на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября 2019 календарного года.

В данный момент за американские военные космические программы отвечают ВВС. По мнению Уилсон, для эффективного функционирования Космических сил придется дополнительно нанять 13 тыс. специалистов. В первый год затраты на новый вид ВС составят 3,3 млрд долларов.

Напомним, в июне Трамп поручил Пентагону начать формирование военно-космических сил США. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.

В августе в США назвали срок создания космических сил.