Ростовские пограничники возвели забор на границе с украинским поселком

Оградительный забор возведен на улице Дружбы Народов между поселком Чертково Ростовской области и поселком Меловое Луганской области, сообщили в региональном погрануправлении ФСБ.

«Оградительный забор по Дружбе Народов уже установлен, работы полностью закончены. Также закончены работы по расширению нейтральной полосы между двумя пунктами пропуска – это автомобильный пункт пропуска Чертково и Меловое со стороны Украины», – сказали ТАСС в пресс-службе погрануправления.

В ведомстве отметили, что во время установки забора безопасность в пограничной сфере обеспечивалась нарядами постпограничного контроля.

«Задача этих нарядов была в том, чтобы не допустить нарушение государственной границы», – уточнили в пресс-службе.

Строительство ограждения велось с 30 августа. Это необходимо для того, чтобы не допускать «случайного нарушения государственной границы гражданами» и пресечь контрабанду.

На прошлой неделе Украина перенесла контрольный пункт пропуска «Меловое» в Луганской области из-за работ по возведению забора.

В 2016 году на окраине поселка Чертково российские пограничники задержали контрабандиста крупной партии орехов.

Ранее решение Украины о временной отмене малого приграничного движения с Россией привело к социальной напряженности в поселках Меловое и Чертково, которые разделены железной дорогой.