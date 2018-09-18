Во вторник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись выше 2379,33 пункта.

Российский рынок акций открылся ростом, сообщает РИА «Новости».

РТС поднялся выше психологически значимой отметки 1100 пунктов впервые с 8 августа.

Отмечается, что утром индекс Мосбиржи поднимался до 2379,33 пункта, а затем падал до 2375,21 пункта.