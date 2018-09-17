МЭР разработает стратегию развития туризма

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что ведомство разработает стратегию развития туризма до 2035 года.

Также Орешкин сообщил, что в планах усиление Минэкономразвития в кадровом плане, передает ТАСС.

«Потенциал отрасли очень большой. Есть предложения на стороне спроса, начиная от неразвитости инфраструктуры, проблем с визами. Целый набор историй, над которыми будем работать», – сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин выслушал предложения по развитию туристического кластера в регионах.