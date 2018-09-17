Трамп поставил тарифный ультиматум всему миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что если страны откажутся торговать с Соединенными Штатами на условиях Вашингтона, то против них будут введены новые пошлины и тарифы.

По его словам, новые тарифы поставили США «в очень сильную позицию» на торговых переговорах, однако страна по-прежнему несет убытки. Трамп подчеркнул, что в случае отказа других государств совершать с США «честные сделки», все они будут «тарифицированы». Об этом он написал в своем Twitter.

Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, чем грозит мировой экономике ультиматум Трампа. Тогда он угрожал выходом из ВТО, так как эта организация «плохо обращается с Америкой».

Трамп продолжает политику введения пошлин против стран, которые, по его мнению, неправильно ведут торговлю с США. Так, несмотря на близость торговых переговоров с Китаем, Вашингтон собирается ввести против этой страны новые пошлины.