Датский сухогруз прошел российскую часть Северного морского пути за 18 дней

В понедельник утром датский сухогруз Venta Maersk полностью прошел российскую часть Северного морского пути. Маршрут от Пусана (Южная Корея) до Киркенеса (Норвегия) занял 18 дней. Судно вышло в Северное море.

В понедельник утром «включены передатчики и геопозиционирование. Venta Maersk полностью прошла российскую часть СМП за 18 дней (от Пусана до Киркенеса) и вышла в Северное море», – говорится в сообщении на сайте InfraNews.

Прибытие в Бремерхафен на северо-западе Германии ожидается 22 сентября, в Санкт-Петербург – еще через пять-шесть дней. Полный маршрут Пусан-Петербург составит 29-30 дней. Ориентир по Шанхай – Роттердам/Гамбург на будущее – не более 20 суток.

Предположительно, контейнеровоз шел в испытательном режиме, его скорость не превышала 14-15 узлов при обычной линейной скорости 22 узла и максимальной – 25-26 узлов.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, что первые контейнерные перевозки из Азии в Европу по Северному морскому пути доказывают эффективность и востребованность этой транспортной артерии. До сих пор грузы шли в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь СМП становится арктической дорогой с двусторонним движением.