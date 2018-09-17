Певец Михаил Луконин погиб в аварии

Оперный певец Михаил Луконин погиб в серьезном ДТП на трассе Псков – Санкт-Петербург.

О гибели коллеги с просьбой о помощи у себя в Facebook написал руководитель Эстрадно-джазового направления Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.

«Несколько часов назад в автокатастрофе на Псковском шоссе трагически погиб известный петербургский певец, баритон Михаил Луконин. Из родных у него осталась только дочь Полина», – сообщил он.

Автомобиль, за рулем которого находился Луконин, остановился на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура, отмечает РИА «Новости»

Канал Рен-ТВ опубликовал кадры аварии, где видно, что грузовик снес сразу несколько автомобилей, в том числе и машину оперного баритона.

Михаил Луконин известен в Петербурге как автор песен к знаменательным датам. Также был знаменит как драматический артист.

Диск Луконина «Шостакович: неизвестные вокальные циклы» был номинирован на премию «Грэмми».