Волкер рассказал о планах США по Крыму

У США нет конкретного плана по поводу изменения принадлежности Крыма, однако Вашингтон не намерен сдаваться в этом вопросе, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

«У нас нет конкретного плана, по которому Крым может сейчас вернуться к Украине, но мы не собираемся сдаваться. Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной и на полуострове должен быть украинский контроль», – передает его слова ТАСС.

В то же время Волкер снова пообещал, что Вашингтон никогда не признает, что Крым – это российская территория.

Отметим, что недавно Крым посетила делегация народных дипломатов из США.