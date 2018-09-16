Шойгу назвал периодичность крупных военных учений в будущем

Масштабные военные учения, подобные «Востоку-2018», будут проводиться Россией каждые пять лет, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Естественно, мы планировали эти учения, предполагаем их проводить дальше – каждые пять лет», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, они связаны с десятилетней госпрограммой вооружения.

Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана.