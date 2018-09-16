Гидрометцентр пообещал москвичам «фантастическое» тепло

К середине недели в московский регион вернется «фантастическое» тепло – плюс 24 градуса и яркое солнце, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сентябрь грозит совсем разбаловать жителей столицы: уже к середине недели столбики термометров вновь приблизятся к 24-градусной отметке», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, в среду температура повысится до 20, в четверг – до 23, а местами до 24 градусов тепла.

«Это же фантастика – плюс 23 градуса во второй половине сентября! В субботу такая погода сохранится, и, по предварительным расчетам, резкого похолодания не видно и в воскресенье», – отметил Вильфанд.

В воскресенье в Москве обещали дождь и температуру не выше 19 градусов.