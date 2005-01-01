В Саратове открылся парк «Россия – моя история»

На Ильинской площади в Саратове в субботу, 15 сентября, состоялась торжественная церемония открытия исторического парка «Россия – моя история»; на театральном представлении саратовцы встретились с великими правителями, героями, учеными и деятелями искусств, которые внесли вклад в становлении страны и региона.

В парке открыты четыре экспозиции, посвященные правлению Рюриковичей, эпохе Романовых, новейшей истории, а также много материалов о Саратовской области, сообщает «АиФ-Саратов».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил всех присутствующих с открытием уникального для региона объекта, выразил слова благодарности всем тем, кто стоял у истоков и идей того, чтобы появился такой парк, в частности он отметил роль спикера Госдумы Вячеслава Володина, который нашел поддержку через Москву. «У Саратова и нового парка теперь общий день рождения. Такие парки уже в 16 городах. Саратовский парк уникален, построен с нуля», – подчеркнул Радаев.

«Мы вместе шли к этому событию. И сегодня, когда парк построен, осознаем, что положено начало новой культуре изучения своей истории. Истории России, с которой неразрывно связана судьба Саратовской области. В чем эта новая культура? В использовании суперсовременных технологий – они позволяют испытать эффект личного присутствия в гуще любого исторического события. В планировании пространства, где можно чередовать образовательный процесс с отдыхом и обменом мнениями. В честной и объективной подаче материала, дающей свободу выбора собственной позиции. Каждый найдет здесь интересную для себя тему и ответ на вопросы – в чем мощь России, самобытность и сила ее народа, объединяющая роль президента, истоки прошлых и будущих побед», – сказал глава региона.

Заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Игорь Паньшин зачитал приветствие первого замруководителя администрации президента Игоря Кириенко. «Считаю идею совместить на одной площадке рассказ о России и о регионе, принимающем выставку – важной и востребованной инициативой. Ведь такой подход в полной мере демонстрирует уникальное многообразие народов, обычаев и культур, которым мы по праву гордимся», – зачитал Паньшин.

Отмечается, что церемонию открытия парка также посетили митрополит Псковский и Порховский Тихон, начальник департамента по работе с органами местного самоуправления администрации президента России Санал Бадмаев, заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Саратов» Валерий Бекленищев, пишет «Версия – Саратов».

Сейчас в музее работают четыре экспозиции общей площадью 9,5 тыс. квадратных метров. Посетители увидели все этапы становления российской государственности, знаковые исторические события, показанные в виде цифровых книг, карт, фильмов, 3D-объектов. Представлен в музее и контент по истории региона и города Саратова. Большой конференц-зал позволит использовать площадку музея как дискуссионный клуб для всех, кто увлекается историей. Ожидается, что новый исторический парк привлечет туристов из других регионов.

Парк в Саратове стал 17-м мультимедийным музейным комплексом, созданным фондом гуманитарных проектов при поддержке администрации региона и ПАО «Газпром».

С момента открытия первого исторического парка «Россия – Моя история» в Москве в рамках совместных проектов с Минпросвещения России и региональными департаментами образования в 16 регионах мультимедийные выставки проекта посетили почти 1,5 млн школьников, что составляет около 10% обучающихся всей страны.

В среднем 60 тыс. российских классов стали участниками просветительских проектов по истории Отечества, организованных на базе обязательного и факультативного образования за два года работы данной программы. Для многих выпускников посещение исторических парков

в Екатеринбурге, Казани, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске, Якутске, Волгограде стало хорошей подготовкой к сдаче квалификационных экзаменов по истории перед поступлением в вузы.

Руководитель проекта «Россия – Моя история» Иван Есин отметил, что новый учебный год каждый из парков начинает с расширения экскурсионных программ. «В этом году общий список пополнится двумя десятками тематических экскурсий для школьников, которые в рамках общеобразовательной программы узнают, например, о том, какие великие битвы решили судьбу российского государства в эпоху Рюриковичей или как проходили уроки в дореволюционных школах. Спектр заявленных тем широк и представлен в соответствии со спецификой истории региона. Это поможет нашим посетителям-школьникам не только лучше воспринимать обязательную школьную программу по истории, но и дополнить ее интересными фактами из истории материальной культуры», – отметил он.

Каждый из 16 парков проводит обширную работу со школьниками. Так, например, пермский филиал в пилотном режиме опробовал курсы подготовки к ЕГЭ, преодолев рекордную отметку в 127 тыс. школьников.

Петербургский музей презентовал издание «Исторический парк – визуализация истории», адресованное учителям истории для подготовки уроков на базе мультимедийных экспозиций.

Большое внимание уделяется новым формам взаимодействия с детьми в Нижнем Новгороде и Махачкале, где участниками интерактивных тематических экскурсий, посвященных жизни

и деятельности героев Поволжья и Дагестана, стали более 80 тыс. подростков.

Участие в выездных уроках в удаленных районах, открытых тематических лекциях, интерактивных занятиях с мультимедийными носителями, образовательных играх и квестах, передвижных выставках объединяет сотни тысяч школьников из парков Перми, Екатеринбурга, Самары, Якутска и Южно-Сахалинска, которые стали рекордсменами по посещаемости парков уже в этом учебном году.

В Казани начал работу историко-образовательный проект, в рамках которого организованы экскурсии-лекции для обучающихся детей с ограниченными возможностями, интересующихся историей России.

К памятным датам и значимым событиям сотрудники новосибирского исторического парка регулярно разрабатывают тематический интерактивный контент, который представлен в холле парка. В игровой форме и в виде викторины юные посетители парка могут получить новые знания об истории футбола или почувствовать себя археологами, раскопав артефакты из последней экспедиции Новосибирского краеведческого музея.

В рамках региональных проектов все сопровождающие учителя имеют возможность бесплатного посещения исторических парков для повышения квалификации и знакомства с материалами экспозиций «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя история. 1945-2016», которые аккумулировали в себе актуальные научные сведения ведущих исторических институтов России.