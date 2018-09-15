Волкер рассказал о сторонниках снятия санкций с России в ЕС

В Евросоюзе (ЕС) существуют разногласия в отношении санкций против России, многие выступают за их снятие, заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

Волкер заявил в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES), который проходит в Киеве, что считает важным «поддерживать сильные санкции против российской агрессии на Украине», однако «есть много голосов в ЕС, которые хотели бы прекратить санкции, хотя Россия ничего и не меняет», передает ТАСС.

Он добавил, что, принимая во внимание эти голоса, будет трудно «держать мнение Европейского союза общим, если Украина не будет придерживаться своей части Минских соглашений».

Напомним, в пятницу вступило в силу решение ЕС о продлении индивидуальных санкций против России на полгода.