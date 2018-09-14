Решение ЕС о продлении индивидуальных санкций против России вступило в силу

Решение Европейского союза от 12 сентября о продлении индивидуальных санкций против России на шесть месяцев вступило в силу.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС. В нем отмечается, что решение вступает в силу «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2019 года», передает ТАСС.

12 сентября Совет Евросоюза на полгода продлил индивидуальные санкции против российских физлиц и организаций в связи с «подрывом территориальной целостности Украины».