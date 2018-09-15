Министры Италии и Люксембурга поругались из-за мигрантов

Выступление главы МВД Италии Маттео Сальвини на конференции в Австрии вызвало резкую реакцию главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна.

Сальвини заявил, что Италия не нуждается в мигрантах, но, «возможно, такая потребность есть в Люксембурге». Ассельборн после этого сорвал наушники и попытался перебить Сальвини, передает РИА «Новости».

Ассельборн заявил, что десятки тысяч итальянцев как мигранты приехали работать в Люксембург, чтобы «в Италии были средства для детей».

«Да черт возьми!» – вспылил Ассельборн на французском, использовав при этом бранное слово.

В итоговом заявлении МИД Люксембурга заявил, что ЕС «нуждается в легальной миграции перед лицом старения своего населения»

Напомним, Сальвини назвал нелегальную миграцию источником преступности и социальных конфликтов.

Сальвини заявил: «Если я смогу уменьшить количество преступлений и снизить уровень нелегальных мигрантов, пусть называют меня расистом сколько угодно».