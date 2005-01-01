Якубович поцеловал Монеточку в эфире «Поля чудес»

Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) приняла участие в шоу Первого канала «Поле чудес».

Монеточка играла в тройке с обычными людьми, не имеющими отношения к шоу-бизнесу. В отборочном туре певица правильно ответила на вопрос и прошла в финал, сообщает E1.

Монеточка подарила ведущему Леониду Якубовичу две куклы, похожие на нее и него. Ведущий в ответ поцеловал юную певицу, сообщают в соцсетях.

Также Монеточка исполнила песню «Нет монет».

Выиграть в финале Монеточка там не смогла, так как другая участница ответила на финальный вопрос раньше нее.

В качестве утешительного приза певице досталась мультиварка. «Я рада, что попала на телевидение, смогла передать привет своей бабушке и тому, что мне подарили мультиварку», – сказала Монеточка после шоу.

Ранее Земфира раскритиковала певиц Гречку и Монеточку, назвав голос последней «омерзительным». Это вызвало реакцию разных артистов, которые высказывали свое отношение к теме.