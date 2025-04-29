Конгрессмен Уилсон назвал членство Украины в НАТО логичным на примере Швеции

Tекст: Ирма Каплан

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заявил о поддержке вступления Украины в НАТО, размещении миротворцев на Украине и методичной работе против России в Конгрессе.

«Русофобия у Уилсона никуда не делась: он заявил, что демократы и республиканцы будут продолжать работать сообща в Конгрессе против нашей страны. Россию конгрессмен обозвал «заправочной станцией, маскирующейся под страну» и помечтал о том, чтобы убрать из Сирии российские базы», – рассказали пранкеры в своем Telegram-канале.

По мнению русофоба Уилсона, Украину надо принимать в НАТО, как когда-то была приняла Швеция, 200 лет державшая нейтралитет.

«Мы никогда не могли представить, что Швеция откажется от двухсот лет нейтралитета, чтобы стать частью НАТО», – заявил американец.

Он уточнил, что в случае прекращении огня на Украине там обязательны миротворцы.

«Я не хочу отдавать никакую территорию. Но если это произойдет, конечно, там будут миротворцы», – добавил он, объясняя свою позицию тем, что российский президент «пытается воссоздать рухнувший Советский Союз».

Ранее президент США Дональд Трамп негативно оценивал перспективу вступления Украины в НАТО, так как считал стремления Киева присоединиться к альянсу причиной текущего конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил в апреле о том, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не стоит на повестке и не рассматривается как реальная перспектива.