Tекст: Дмитрий Зубарев

Ремонт двигателя В-2 советского танка Т-34, находившегося в нерабочем состоянии после долгих лет без эксплуатации, завершил «Кингисеппский машиностроительный завод», передает ТАСС. К заводу с просьбой о восстановлении обратились представители музея «Битва за Ленинград» имени З. Г. Колобанова, чтобы подготовить машину к параду в честь 80-летия Победы.

Для ремонта специалисты завода разобрали двигатель, тщательно промыли и очистили детали, после чего замаркировали и оценили степень их износа. Некоторые элементы удалось восстановить, а часть пришлось изготовить заново. При сборке двигателя установили новые прокладки и уплотнители вместо испорченных временем.

Замдиректора музея Виктор Смирнов заявил: «Сегодня мы провели успешный запуск двигателя, и сейчас танк готов к параду. Мы благодарим сотрудников КМЗ за выполненную работу и проявленное творческое отношение к решению стоявших трудностей. Здесь работают настоящие профессионалы, взявшиеся за эту нестандартную задачу, от которой все отказывались, и к тому же совершенно безвозмездно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о признательности Лаосу за передачу танков Т-34, подчеркнув их значение для воспитательной работы с молодежью и как символа Победы, танк Т-34 открыл проход военной техники на параде Победы в Москве, а в ЦРУ отметили, что танк Т-34 был технически передовым для своего времени.