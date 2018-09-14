Отражение ракет-невидимок на «Востоке-2018» показали на видео

Минобороны выложило в Сеть ролик, на котором запечатлено, как ПВО на учениях «Восток-2018» отражают «массированную атаку» уникальных ракет-невидимок.

Ролик выложен на официальном YouTube-канале Минобороны.

Расчеты радиолокационных станций обнаружили больше 30 воздушных целей, выполнявших полет в широком диапазоне высот и скоростей.

Информация о целях передавалась на командные пункты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, «Бук», «Тор» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Отмечается, что все цели были обнаружены и уничтожены.

Ранее сообщалось, что в ходе маневров «Восток-2018» на полигоне «Телемба» в Бурятии были применены особые мишени-имитаторы ракет с технологией «стелс».

Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана.