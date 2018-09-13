В России запустят конкурс на создание сети центров добровольчества

На полях Восточного экономического форума состоялся анонс конкурса для предоставления субсидий регионам на создание сети окружных ресурсных центров добровольчества.

Центры будут способствовать формированию инфраструктуры поддержки добровольчества в федеральных округах и координации региональных ресурсных центров. Один из таких окружных ресурсных центров добровольчества будет создан и на Дальнем Востоке.

В ходе конкурса будут выбраны наиболее эффективные модели окружных ресурсных центров, реализующие программы в контексте актуальных особенностей федерального округа и социальных проблем, которые предлагается решать с помощью добровольческих инициатив.

«20 сентября мы запускаем конкурс на создание сети окружных ресурсных центров добровольчества. У этих центров будет очень важная функция – работать непосредственно с имеющимися на конкретной территории задачами, подходами и инфраструктурой и учитывать специфику развития темы добровольчества в каждом регионе округа», – сообщила замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова.

Деятельность по формированию окружных ресурсных центров – часть последовательной политики государства по укреплению инфраструктуры развития добровольчества. Для организации данной работы Ассоциацией волонтерских центров будут созданы восемь некоммерческих организаций, каждая из которых получит до 50 млн рублей федерального финансирования, а также софинансирование со стороны субъекта. В данный момент в субъектах формируются региональные ресурсные центры, до конца 2018 года они будут созданы в 50 регионах России.

«Окружной центр будет заниматься консолидацией и трансляцией накопленного опыта в регионы. Впоследствии центры смогут меняться опытом не только внутри своего округа, но и между окружными центрами по всей России», – пояснила Драгунова.

«Мы задумываемся о развитии инфраструктуры: появление окружных ресурсных центров позволит систематизировать работу по развитию волонтерства в федеральных округах, выстроить индивидуальную траекторию развития в вопросе добровольчества, увеличить количество волонтеров и волонтерских организаций в стране», – сказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.

Ресурсные центры оказывают комплекс услуг волонтерам и волонтерским организациям, обучают их, предоставляют помещения, помогают в поиске партнеров, консультируют, консолидируют волонтерское Движение на уровне региона.

Прием заявок завершится 10 октября, после чего экспертной комиссией будут отобраны лучшие регионы, которые получат финансовую поддержку со стороны Росмолодежи.