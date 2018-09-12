Британия отреагировала на объявление Россией данных по «отравителям Скрипалей»

В среду представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил, что Россия не объясняла инцидент с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, а «запутывала» и «лгала» Британии.

«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, а они отвечали запутыванием и ложью. Я не вижу ничего, что указывало бы на то, что это изменилось», – приводит Reuters слова представителя Мэй.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что двое обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей найдены, при этом они являются гражданскими лицами и не имеют отношения к ГРУ.

«Эти мужчины – офицеры российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, его агентов и его методы, наши международные союзники поддерживают эту позицию», – настаивает на обратном представитель Мэй.

Напомним, что на прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении в Солсбери. По мнению Британии, оба являются офицерами ГРУ.