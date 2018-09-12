Песков рассказал об идее инициативы Путина по мирному договору с Японией

Инициатива президента Владимира Путина по подписанию мирного договора между Россией и Японией родилась во время выступления на Восточном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это достаточно новая инициатива Путина, и, выступая на пленарном заседании, президент отметил, что эта такая мысль, которая родилась прямо во время этого заседания, во время выступления, с учетом тех тезисов, которые были озвучены премьер-министром (Японии Синдзо) Абэ», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь добавил, что Путину и Абэ не удалось пообщаться на тему заключения мирного договора между Россией и Японией после пленарного заседания ВЭФ.

Он также отметил, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией является проблемой для обеих стран, «и обе стороны намерены искать решение этой проблемы».

Ранее в среду Путин в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года без предварительных условий. Кроме того, президент добавил, что нужно создать обстановку для комфортного решения остальных вопросов.