«Укроборонпром» собрался внедрять стандарты НАТО

Украинский концерн «Укроборонпром» подготовил новую редакцию закона о государственном оборонзаказе, по которой предусматривается внедрение в него стандартов НАТО, заявил гендиректор концерна Павел Букин.

Букин заявил, что существующая на Украине система государственного оборонного заказа является ошибочной, так как позаимствована у СССР и «создает нерыночную зависимость поставщиков от заказчиков, дает преимущества заказчику в этих отношениях», передает РИА «Новости».

Концерн совместно с экспертами разработал новую редакцию закона о государственном оборонном заказе, которая должна устранить все недостатки, в том числе в вопросе задержек поставок.

Гендиректор «Укроборонпрома» отметил, что новая редакция закона разрабатывалась с весны 2018 года и будет подана в парламент Украины в течение недели.

«Мы должны перейти к нормальной системе, принятой за границей», - подчеркнул он, добавив, что 9 октября в рамках выставки вооружения в Киеве представители НАТО проведут семинар о практике закупок, принятой в альянсе.

Букин выразил надежду, что с принятием закона практика альянса будет внедрена и на Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении курса страны в ЕС и НАТО.