Выступавший за Украину биатлонист вернулся в Россию

Федерация биатлона Украины удовлетворила просьбу Александра Жирного вернуться в Россию, сообщил генеральный секретарь организации Роман Бондарук.

Две недели назад Союз биатлонистов России обратился в Федерацию биатлона Украины с просьбой предоставить разрешение на переход Александра Жирного, передает ТАСС со ссылкой на Бондарчука.

«Мы сразу его дали, он вернулся в Россию. Это выбор спортсмена, так что мы не стали препятствовать его переходу», – сообщил он.

Жирный является бронзовым призером чемпионата Европы 2012 года в составе российской сборной в эстафете. В 2014 году он ушел в команду Украины, но сейчас решил вернуться в Россию.

В августе трехкратный чемпион Европы 2015 года биатлонист Алексей Слепов передумал отказываться от спортивного гражданства России в пользу Молдавии. При этом сообщалось, что российские биатлонисты Павел Магазеев, Анастасия Толмачева и Екатерина Шумилова решили выступать за сборную Молдавии.

Ране спортсменки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко решили выступать на международных соревнованиях за сборную Украины по биатлону.