Глава «Аль-Каиды» призвал к новым атакам на США

Лидер запрещенной в России организации «Аль-Каида» Айман аз-Завахири в годовщину атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке обратился с призывом начать войну против США.

Аз-Завахири распространил 30-минутное видеообращение в 17-ю годовщину атаки террористов на Всемирный торговый центр, в результате которой погибло около 3 тыс. человек, сообщает The Mirror.

«Америка является врагом номер один для мусульман, несмотря на ее декларируемый секуляризм», – сказал он.

В качестве доказательства он использовал перемещение американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Глава организации также назвал 14 директив для борьбы с Соединенными Штатами.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы-смертники на двух захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне; третий самолет, экипаж и пассажиры которого пытались нейтрализовать террористов, рухнул в Пенсильвании.

Личность одного из погибших во время атаки удалось идентифицировать только в 2017 году.