Госдеп обвинил Россию и Сирию в намеренной дискредитации «Белых касок»

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт выступила с утверждением о том, что Россия и Сирия якобы развернули масштабную кампанию по дезинформации против сотрудников организации «Белые каски», которые, по данным Москвы, причастны к апрельской инсценировке применения Дамаском химоружия в городе Дума.

По версии Науэрт, обвинения, высказываемые Россией и Сирией в адрес «Белых касок», якобы являются «ложными», а позиция Москвы и Дамаска поэтому вопросу, по мнению Госдепа, представляет для «волонтеров» большую угрозу, передает ТАСС.

В этой связи Науэрт в очередной раз выступила с утверждением о том, что «Белые каски» якобы помогли миллионам мирных жителей Сирии, а также заявила, что Соединенные Штаты и их союзники продолжат поддерживать эту организацию.

Тем временем во вторник сирийские правозащитники подтвердили прибытие «Белых касок» в Идлиб для подготовки провокации с химоружием. Местные жители сирийской провинции рассказали, что боевики при поддержке ближневосточных и американских телеканалов приступили к съемкам постановочных кадров в Джиср-эш-Шугуре.