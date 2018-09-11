Запад придумал новые основания для нанесения ударов по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по итогам состоявшейся в Тегеране встречи заявил, что возглавляемая США коалиция теперь угрожает ударом по Сирии в случае начала антитеррористической операции в Идлибе, не увязывая свои намерения с применением химоружия.

Постпред России при ООН подчеркнул, что сто стороны Запада слышны «конкретные угрозы в адрес суверенного государства, а заодно и России, кстати, уже не связанные с возможным применением химического оружия», передает ТАСС.

Он обратил внимание на тот факт, что во время обсуждения в СБ ООН со стороны западных партнеров уже звучали предупреждения о том, что «сила против суверенного государства, Сирийской Арабской Республики, может быть применена не только в связи с предполагаемым применением химического оружия, но и в принципе, если начнется военная операция в Идлибе».

В связи с этим Небензя посоветовал не подменять понятия. «Мы говорим не о военной операции, а об антитеррористической операции», – акцентировал внимание российский дипломат.

Напомним, во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан признался, почему Запад боится разгрома боевиков в Идлибе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил сирийские власти в подготовке наступления на Идлиб якобы «под прикрытием» борьбы с терроризмом.