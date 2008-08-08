ООН призвала Киев срочно начать выплачивать пенсии жителям Донбасса

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) рассчитывает на быстрое выполнение украинскими властями требований по выплате пенсий жителям Донбасса.

Соответствующее решение вынес Верховный суд Украины, признавший 4 сентября незаконным прекращение пенсионных выплат жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

«Это решение представляет собой линию жизни для тысяч пожилых людей, не имевших возможности получать пенсии, на которые они рассчитывают. Мы призываем украинские власти быстро выполнить это решение и принести облегчение многим людям, которые рассчитывают на эти выплаты», – сказала директор Европейского бюро УВКБ Паскаль Моро.

В пресс-релизе УВКБ отмечается необходимость оказания поддержки «3,4 млн людей, нуждающихся в гуманитарной помощи вследствие конфликта», сообщает ТАСС.