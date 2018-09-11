Угольщикам Кузбасса придумали новый портовый сбор

Помощник президента Андрей Белоусов предложил направлять в регионы Дальнего Востока доходы производителей угля от дополнительного экспорта через местные порты.

На заседании Госсовета по Дальнему Востоку Белоусов отметил, что «всего порядка пяти-шести компаний» выиграют от расширения к 2025 году пропускной способности Восточного полигона (БАМ и Транссиб) ОАО РЖД и увеличения портовых мощностей, сообщает «Коммерсант».

Это компании Кузбасса, СУЭК и «Мечел».

По мнению Белоусовf, необходимо заключить соглашения, по которым компании перечисляли бы часть доходов от дополнительного экспорта регионам, через которые проводится вывоз.

В ином случае, отметил он, Дальний Восток «получит больше проблем от этой инвестпрограммы: там все углем загадят, экологическая нагрузка возрастет, а доходы будут формироваться в другом месте».

По данным издания, президент Владимир Путин согласился с доводами Белоусова.

В августе помощник президента Андрей Белоусов сообщал, что крупные российские компании готовы делиться сверхдоходами с обществом.

Ранее Белоусов предлагал главе Владимиру Путину изъять у крупных металлургических и химических компаний сверхдоходы за 2017 год.