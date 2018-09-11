Автор книги о Трампе заявил об угрозах России в применении ядерного оружия

Журналист Боб Вудворд в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме» без указания источника пишет, что Москва якобы предупреждала главу Пентагона Джеймса Мэттиса о применении тактического ядерного оружия против Североатлантического альянса в случае войны на Балтике.

В частности, в книге без ссылки на источник сообщается, что Россия якобы предупреждала Мэттиса, что в случае войны в странах в Балтийском регионе Москва «без колебаний использует тактическое ядерное оружие против НАТО». После этого «Мэттис по соглашению с (председателем Объединенного комитета начальников штабов Джозефом) Данфордом начал говорить, что Россия является экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов», – пишет Вудворд.

При этом журналист не приводит подробностей и не говорит, от кого получил подобную информацию, передает РИА «Новости».

Вудворд также отмечает, что Мэттис после назначения убеждал Трампа в необходимости Североатлантического альянса и убедил его лишь с большим трудом.

«Россия не может выиграть войну, если они выступят против НАТО», – так, со слов Вудворда, говорил Мэттис. «К концу ужина, казалось, Трампа удалось убедить. «Ладно, можете получить свою НАТО», – сказал он Мэттису. Администрация поддержит альянс, но вы (Мэттис) станете собирать квартплату», – добавляет Вудворд, цитируя Трампа без указания источника.

По его словам, Мэттис в ответ засмеялся и кивнул.

В книге также упоминается, что ЦРУ хотело провести экстренный вывоз из России человека, ставшего источником информации о якобы российском вмешательстве в американские выборы.

«Один из источников оказался в таком рискованном положении, что ЦРУ хотело вывезти этого человека из России в безопасность за границу или в США. Источник отказался уехать, вероятно, из страха возмездия для своей семьи», – пишет Вудворд, также не приводя никаких ссылок или источников.

По словам журналиста, об этом сообщили Трампу, на что тот ответил, что «не верит в людей, которые являются источниками». «Эти люди продали свою душу и свою страну», – добавил Трамп, отметив, что «не доверяет этим шпионам».

Ранее Белый дом ранее отмежевался от содержания книги, назвав ее вымыслом.

Вудвород был одним из журналистов, расследовавших Уотергейтский скандал, приведший к отставке президента Ричарда Никсона. Он написал около двух десятков книг о политике.