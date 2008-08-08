США пригрозили санкциями Международному уголовному суду

Вашингтон предпримет все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС), в том числе готов ввести санкции против судей, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Болтон, выступая в Вашингтоне, заявил, что власти США «используют все необходимые средства для защиты своих граждан и союзников от несправедливого преследования со стороны незаконного суда», передает РИА «Новости».

Это, в частности, касается намерения суда преследовать американских военных за преступления против человечности, совершенные в Афганистане.

Он подчеркнул, что США не будут сотрудничать и помогать МУС, а также не намерены присоединяться к организации.

«Мы позволим ему умереть самому по себе. В конечном итоге, исходя намерений и целей МУС, он для нас уже умер», – передает «Интерфакс» слова Болтона.

Вашингтон рассмотрит «возможность принятия мер в Совете Безопасности ООН по ограничению широких полномочий суда, в том числе по обеспечению того, чтобы МУС не осуществлял юрисдикцию над американцами и гражданами наших союзников, которые не ратифицировали Римский cтатут», добавил советник американского лидера.

Болтон отметил, что речь может идти о введении санкций против судей: «Мы подвергнем санкциям их активы в Соединенных Штатах, мы будем преследовать их по уголовному законодательству США».

Планируется также объявить о закрытии офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в американской столице, так как она инициировала в МУС рассмотрение дел против преступлений израильтян на палестинских территориях.

МУС со штаб-квартирой в Гааге был создан в 2002 году. В компетенцию суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества.

Юрисдикцию МУС признают большинство стран мира, однако США изначально выступали против этого института.