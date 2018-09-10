Украинцы признались в ностальгии по СССР

Многие граждане Украины испытывают ностальгию по Советскому Союзу, а каждый четвертый украинец выступил за возрождение СССР, следует из данных соцопросов.

Так, согласно соцопросу, около 43% украинцев в целом и 51% жителей Донбасса считают, что их жизнь в советские времена была лучше, пишет «Украинская правда» со ссылкой на данные опроса, проведенного «Кальмиусской группой» в партнерстве с компанией GfK Ukraine.

Число украинцев, считающих, что жизнь их семей настоящее время лучше, чем в советский период, превышает число тех, кто придерживается противоположного мнения (54% против 31%, соответственно) только на Западе страны.

Кроме того, около 33% населения Украины и почти 50% жителей Донбасса не поддерживают политику декоммунизации, проводимую Киевом, а 25% украинцев и около 30% жителей Донбасса заявили, что поддержали бы возрождение Советского Союза, в который бы входила Украина.

Исследование проводилось компанией GfK Ukraine посредством телефонного интервью с 4 по 20 июня 2018 года. В опросе приняли участие 1 тыс. 966 граждан Украины, среди них 540 жителей Донецкой и Луганской областей, подконтрольным Киеву. Максимальная погрешность составляет: для Украины – не более 2,5%, для Донецкой и Луганской областей – не более 4,9%.